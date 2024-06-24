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Hatay'da Kabak Hasadıyla Ekonomik Katkı Devam Ediyor

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Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan kabak hasadıyla birlikte ürün tarlada 12 TL'den alıcı buluyor. Kabaklar, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan kabak hasadıyla birlikte ürün tarlada 12 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye devam ediyor. Reyhanlı ilçesinde de çiftçi Adil Cünedioğlu tarafından 20 dönüm araziye ekilen kabakta hasat başladı. Kilosu 12 TL'den satılan kabak, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

Hasat edilen kabağın iç piyasaya satıldığını belirten Adil Cünedioğlu, "Burada şu anda kabak hasat ediyoruz. Kabak hasat etmeye başlayalı 1 hafta oldu. 20 dönümlük arazide kabağımız var. Yaklaşık sezon sonuna kadar 2 ton kabak hasat ediyoruz. Tarlada kabağı 10 ile 12 TL arasında satıyoruz. Toplanılan kabağı iç piyasaya veriyoruz. İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiyoruz. Kabak hasat etmek çok meşakkatlidir" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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