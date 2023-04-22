Hatay'da Jandarmadan çocuklara bayram sürprizi
Yerel Haberler
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Hatay'da jandarmadan çocuklara bayram sürprizi.Hatay'ın Antakya ilçesinde cadirkentte jandarma ekipleri çadırda yaşayan çocuklara bayram sürprizi yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Hatay'da jandarmadan çocuklara bayram sürprizi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde cadirkentte jandarma ekipleri çadırda yaşayan çocuklara bayram sürprizi yaptı.
Ramazan Bayramına buruk giren Hatay'lı çocuklar, jandarmanın bu sürprizine birazda olsa yüzleri güldü.
İl jandarma ekipleri yanlarında getirdikleri hediyeleri çocuklara dağıttı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel