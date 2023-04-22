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Hatay'da Jandarmadan çocuklara bayram sürprizi

Hatay'da Jandarmadan çocuklara bayram sürprizi

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Hatay'da jandarmadan çocuklara bayram sürprizi.Hatay'ın Antakya ilçesinde cadirkentte jandarma ekipleri çadırda yaşayan çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Hatay'da jandarmadan çocuklara bayram sürprizi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde cadirkentte jandarma ekipleri çadırda yaşayan çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Ramazan Bayramına buruk giren Hatay'lı çocuklar, jandarmanın bu sürprizine birazda olsa yüzleri güldü.

İl jandarma ekipleri yanlarında getirdikleri hediyeleri çocuklara dağıttı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Jandarma Hatay Yerel Haberler

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