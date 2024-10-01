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Hatay'da İtfaiye Haftası Etkinlikleri Kapsamında Anaokulu Öğrencilerine Eğitim Verildi

Hatay'da İtfaiye Haftası Etkinlikleri Kapsamında Anaokulu Öğrencilerine Eğitim Verildi
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İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 310. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da İtfaiye Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Suçıkağı Anaokulu öğrencileri, itfaiye istasyonunda hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirdiler.

Hatay'da İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.

İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 310. yıldönümü nedeniyle her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'İtfaiye Haftası' etkinlikleri Hatay'da çeşitli faaliyetlerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında İskenderun ilçesinde bulunan Suçıkağı Anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunda misafir edildi. Ziyarette miniklerle hem eğitici hem de eğlenceli vakitler geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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