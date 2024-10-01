Hatay'da İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.

İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 310. yıldönümü nedeniyle her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'İtfaiye Haftası' etkinlikleri Hatay'da çeşitli faaliyetlerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında İskenderun ilçesinde bulunan Suçıkağı Anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunda misafir edildi. Ziyarette miniklerle hem eğitici hem de eğlenceli vakitler geçirildi. - HATAY