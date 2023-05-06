Hatay'da Hıdırellez buruk kutlandı

Depremin yıktığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez, Hızır makamında buruk şekilde kutlandı.

Samandağ ilçesinde Hızır makamına gelen vatandaşlar, Hıdrellez Bayramı'nı bu yıl buruk kutladı. Vatandaşlar depremde kaybettikleri yakınları için dualar etti. İlçe sakinlerinden Dilek Bostancıoğlu, "Bizim Hıdırellez kutlama amacımız baharın gelişi. İnanca göre burada dualar edilir. Bu sene yüreğimiz buruk şekilde dileklerimizi tuttuk. Çok yarım kalmışız ama umut her zaman var. Ben umutluyum, siz de umutlu olun. Yitirdiğimiz canlarımız için memleketimiz ayağa kalkmalı, kaldıracağımıza da inanıyorum. Umarım herkesin dileği kabul olur" dedi. - HATAY