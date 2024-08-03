Hatay'da Haytalı Lezzetiyle Serinlemek

HATAY (İHA) – Hatay'da kavurucu sıcaklarda vatandaşların serinlemek için vazgeçilmezi olan 'Haytalı' lezzetiyle damak çatlatıyor. Görünümüyle bici biciyle kıyaslanan Haytalı'nın farkıysa buz yerine sütlü dondurma ile yapılması.

Yaz mevsiminin kendini hissettirdiği bu günler Hatay'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor. Kavurucu sıcağa karşı sıvı ve soğuk gıda tüketimini arttıran vatandaşların tercihi yöresel lezzet olan 'Haytalı' oluyor. Akdeniz bölgesinde yer alan Adana ve Hatay'ın kültürel olarak birbirinden etkilenmesiyle zaman zaman lezzetlerin bir birine benzerliği de ortaya çıkıyor. Hatay'da vatandaşların sıcak havada severek tükettiği Haytalı'ya benzerliğiyle dikkat çeken bici biciyle arasındaki farksa Haytalı'da buz yerine sütlü dondurma kullanılması. Antakya ilçesinde bulunan Uzun Çarşı'da 40 yıldır esnaflık yapan Mehmet Hançer Gündüz, Haytalı'nın bici biciden daha lezzetli olduğunu dile getirdi.

"Herkesi bekliyoruz gelip tadına baksınlar, test etsinler ondan sonra yorum yapsınlar"

40 yıldır uzun çarşıda esnaflık yapan ve damak çatlatan lezzet Haytalı'yı doğal yollarla üreten Mehmet Hançer Gündüz, "Haytalı, bici bici, gül ve limon dondurmamız var. Her şeyden önce Hataya gelip Haytali'yi yemeden gitmek olmaz. Mutlaka Hatay'a geldiğiniz Haytalı yiyeceksiniz. Ben 40 yıldır bu uzun çarşıdayım ve bu işi yapıyorum. Nişasta ve suyu, pişirip güzelce kaynattıktan sonra katılaşıyor. Katılaşan su muhallebisini küp şeker şeklinde kesiyoruz ve kaselere koyuyoruz. Sonra üzerine de gül dondurması ve gül şerbeti ekleyerek sunumunu yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden özellikle buraya geliyorlar. Özellikle de görüyorlar Haytalı'nın çok daha farklı bir lezzeti ve tadı var. İddia ediyorum ki Haytalı, bici biciden daha lezzetli. Herkesi bekliyoruz gelip tadına baksınlar, test etsinler ondan sonra yorum yapsınlar" dedi.

"Hatay'daki Haytalı, Adana'daki bici biciden çok daha güzel"

Haytalı'nın daha lezzetli olduğunu dile getiren Elif Şahin, "Kesinlikle mükemmel bir tat. Ben daha önce Mersin'de yaşadım. Orada da birçok yerde tattım ama gerçekten Haytalı gibisi yok. Adana bici biciyi ben de duydum ama pek tatlı bulmuyorum. Güzel değil yani daha çok buz tadı var. Buradaki daha farklı ve gül tadı alıyorsun. Soğuk ve serinletici oluyor. Hatay'daki haytalı mükemmel bir tat. Adana'daki bici biciden çok daha güzel" şeklinde konuştu.

"Türkiye genelindeki en güzel Haytalı olduğunu düşünüyorum"

Haytalı'nın tadına doyamadığını belirten Emine Deliktaş, "Antakya'da yenilebilecek en güzel ve hatta Türkiye genelinde diyebilirim ki en güzel lezzetin Haytalı olduğunu düşünüyorum. Biz de senelerdir sadece buradan yiyoruz. Her çarşıya uğradığımızda mutlaka geliyoruz. Adana'da bulundum. Orada da yedim ama burayı tabii ki andırmıyor. Buranın lezzetleri bambaşkadır. Haytalı tabii ki ve gül dondurmasıyla daha güzel oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY