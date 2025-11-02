Haberler

Hatay'da Hayırsever Depremzedelerin Borçlarını Ödedi

Hatay'da Hayırsever Depremzedelerin Borçlarını Ödedi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, gizemli bir hayırsever 30 depremzedenin toplam 80 bin TL'lik borcunu ödeyerek bakkalın borç defterini yaktı. Bu davranışıyla mahalle halkının takdirini kazandı.

Hatay'da mahalle bakkalına borcu olan 30 depremzedenin 80 bin TL'lik borcunu ödeyen ve defteri yakarak ismini açıklamayan hayırsever, takdir topladı.

Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bulunan Hösem Market isimli işletmeye gelen hayırsever, bakkala borcu olan 30 depremzedenin 80 bin TL'lik borcunu ödeyerek borç defterini yaktı. İsmini açıklamayan ve borçları ödeyerek bakkaldan ayrılan hayırsever davranışıyla takdir toplarken, borçlu vatandaşların ve esnafın yüzünü güldürdü.

Oğluna ait işletmede olduğu esnada gizemli hayırseverin mahallelinin borcunu ödediğini söyleyen Bilgehan Karaca, "Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde marketçilik yapıyoruz. Burası oğlumun iş yeri, dün akşam ben dükkandayken bir abimiz geldi ve veresiye defterini sordu. Veresiye defterini bana satarmısın dedi, ben de satarız dedim. Fiyatını sordu ve defteri satın aldı. Yaklaşık 30 kişinin borcu vardı, 80 bin fiyat verdik ve hepsini ödedi. Defteri yaktı, parasını hesabımıza ödedi. Herhangi bir isim vermeden gitti" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
