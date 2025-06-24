Hatay'da Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

Hatay'da Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak
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Meteoroloji verilerine göre, Hatay'da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 4 ile 6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ülke genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Hatay'da beklenen en yüksek sıcaklığın 33 ile 35 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Sıcaklığın etkisini 24 Haziran saat: 11.00 ile 29 Haziran saat: 16.00 tarihleri arasında göstermesi bekleniyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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