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Hatay'da Esnafın Kale Görünümlü İş Yeri Tarihi Kültürü Yansıtıyor

Hatay'da Esnafın Kale Görünümlü İş Yeri Tarihi Kültürü Yansıtıyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, deprem sonrası az hasar gören iş yerini kale görünümüne kavuşturan Yahya Avcıoğlu, şehrin tarihi kültürünü yansıtmayı amaçlıyor. Müşterilerinin de ilgisini çeken bu yenilik, esnafın gurur kaynağı oldu.

Hatay'da depremde az hasar alan 22 yıllık iş yerinin sahibi olan Yahya Avcıoğlu, iş yerinin tadilatını yaptırırken aklına bir fikir geldiğini belirterek, şehrin tarihi kültürünü hatırlamak ve yansıtmak için iş yerini kale gibi yaptığını belirtti.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşayan Yahya Kemal Avcıoğlu, babasından devraldığı esnaflığı yıllardır sürdürmeye devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Avcıoğlu'nun iş yeri az hasar aldı. İş yerinin tadilatını yaptıran Avcıoğlu, aklına bir fikir gelerek iş yerinin etrafını kale görünümlü yapmaya karar verdi. Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi'nde iş yeri olan Avcıoğlu, kale görünümünü kazandırarak şehrin kültürünü ve tarihini yansıtmayı amaçladı. İş yerinin kale gibi olması konusunda insanlardan güzel dönüşler alan Avcıoğlu, bazı müşterilerin kendi evlerine ve mekanlarına da aynısını yaptırmayı düşündüğünü söyledi.

"Bazı müşterilerimiz kendi evlerine de yaptırmak istiyor"

Hatay'ın tarihini ve kültürünü yansıtmak için kaleyi yaptığını ifade eden esnaf Yahya Kemal Avcıoğlu, "Burası Antakya'nın ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi'dir. Dünya'nın eğlence merkezi olarak da bilinir. Biz 22 yıllık bir işletmeyiz. Yıllar geçtikçe kendimizi geliştirdik. İş yerinin kale görünümlü olması buranın tarihi kültürümüzü yansıtan bir çalışma oldu. Tarihi kale olarak düşündük. Burası hem Antakya Kalesi'ne hem de St. Pierre Kilisesi'ne de yakınız. Kale çok güzel oldu. Kaleyi yaptıktan sonra güzel geri dönüşler alıyoruz. Bazı müşterilerimiz kendi evlerine yaptırmak isteyenler de oluyor. Şükürler olsun ki güzel bir çalışma çıktı. Şehrimizin tarihini yansıtmanın gururu içindeyiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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