Üye Girişi
Haberler

Hatay'da esnaf tuvalet anahtarından bıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da esnaflık yapan Hasan Tokses, iş yerinin yanı başında bulunan tuvaletin anahtarının günde defalarca kendisinden istenmesinden bunalarak dükkanının camına 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazarak çözümü buldu.

Hatay'da esnaflık yapan Hasan Tokses, iş yerinin yanı başında bulunan tuvaletin anahtarının günde defalarca kendisinden istenmesinden bunalarak dükkanının camına 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazarak çözümü buldu.

Antakya ilçesinde yaşayan Hasan Tokses, asrın felaketi sonrası Hatay Valiliği tarafından kurulan prefabrik çarşıda çerez ürünleri satışı yapan iş yeri kurarak hayata yeniden başladı. Tokses'in iş yerinin yanı başındaysa esnafın ortak olarak kullandığı tuvalet bulunuyor. Prefabrik çarşıya gelen vatandaşların tuvalet ihtiyacında aklına ilk gelense kilitli kapının anahtarını tuvaletin yanı başında iş yeri bulunan Tokses'den istemek oluyor. Tokses, kendisine günde defalarca sorulan 'Tuvaletin anahtarı var mı?' sorusuna iş yerinin camına astığı 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazısıyla çözüm buldu. Astığı afişle sorunu kısmen çözmüş olan Tokses, halen anahtarı kendisine soranlar olduğunu ifade etti.

"Usandık artık çünkü insanlar durmadan anahtar istiyorlar"

İnsanların sorularına karşı cama astığı afişle çözüm bulan esnaf Hasan Tokses, "Bu yazıda 'WC'nin anahtarı yoktur' diye yazıyoruz. Usandık artık çünkü insanlar durmadan anahtar istiyorlar. İnsanlar alışverişe geliyorlar ama tuvaletin anahtarı yok. Yönetimde esnafa anahtarları verdi. Bazen kendimiz açıyoruz ama böyle olmaz. Günde 10 - 15 kişi soruyor. Bazen de haddi hesabı yok. Sayı olarak çok farklı oluyor. Afişe yazdık ama yine boş. Yine tuvalet anahtarı var mı diye soruyorlar. Adamlar tuvalete geçiyor. Ellerini yıkamadan geliyorlar, anahtara temas ediyorlar belki de anahtardan hastalık kaparız. O açıdan bende anahtar yok diyorum. 2 aydan fazladır bu afişi astım. Yaşlılar için gidip kendim açıyorum. Buranın bir an önce çözüme kavuşması lazım" dedi.

Camdaki afişte yazılan yazıyı gören vatandaş Hasan Arslan, "Ben lavabo için anahtar sordum. Beni çekti dışarı getirdi. Gördün mü levhayı asmışım dedi. Wc'nin anahtarı yok diye yazıyor. Birkaç kişi oldu. Buraya gelip soruyor. Herkes anahtar soruyor. Burası bir iş yeri ve rızkı var. Burası tuvalet değil ki adamlar soruyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

hatay Yerel Yaşam Güncel Haberler

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

 Tepkilerin odağındaki Ali Erbaş, Külliye'de Atatürk'e dua etti

Tepkilerin odağındaki Ali Erbaş, Külliye'de Atatürk'e dua etti
Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title