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Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Gün içinde binlerce iş makinesinin çalıştığı enkaz kaldırma çalışması için yoğun bir çaba harcanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'ın yaraları sarılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki enkazın yüzde 82,9'unun kaldırıldığını açıkladığı bölgede, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Binlerce insanın yaşadığı ilçede son zamanlarda sessizlik hakim.

Yıkımı izleyen Nüri Gün, "Üzücü bir durum ama üzülerek de izliyoruz yapacak bir şey yok. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Daha da hızlanırsa daha güzel olur. Temennimiz bir an önce ayağa kalkmamız" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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