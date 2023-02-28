Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Yerel Haberler Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyorHATAY Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor HATAY Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'yi yasa boğan depremlerde en fazla hasarın meydana geldiği Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaza dönmüş binaların hafriyatını kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıkılmış olan binaların hafriyatının kaldırılmasının ardından hasarlı ve ağır hasarlı binaların yıkımına başlanılması planlanıyor. Enkazlar, görevli polis memurlarının eşliğinde kontrollü olarak kaldırılıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hatay Genel Yerel Haberler

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