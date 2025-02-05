Hatay'da Enkaz Atıklarını Geri Dönüştüren Tesis Açıldı

Depremin vurduğu Hatay'da, saatte 500 ton enkaz atığını geri dönüştüren tesisinde; Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde, şehir adeta enkaz yığınına dönmüştü. Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hemen harekete geçerek kentin imar ve inşasına hemen başladı. Depremin vurduğu şehirde, bir taraftan binaların inşaatı yükselirken diğer taraftan yerle bir olan binaların enkazları toplanmaya devam ediliyor. Kentin enkazların geri dönüştürülmesi için Japonya ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi başlatıldı. Hatay Valiliği tarafından yürütülen proje çerçevesinde Altınözü ilçesi Enek Mahallesi'ndeki enkaz döküm sahası kuruldu. Kurulan enkaz döküm sahasında günlük 4 bin ton enkazı ayrıştıracak tesis kuruldu. Enkaz döküm sahasında; Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı tesiste incelemelerde bulundu.

"Bu tesiste; ayrıştırma yapılmış, ayrıştırma yapılacak enkazın başta demir, kağıt, plastik ve ahşapları ayrıştırma yapan bir tesis oldu"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tesisin enkazlardaki tehlikeli malzemeleri ayrıştırmanın yapıldığını belirterek "Hatay'da deprem olduğunda anında 14 bin yerle bir oldu. Diğer taraftan acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların enkazı kaldırıldı. Bu enkazlar da ayrıştırması gereken ve çevreye zararı olan unsurlarda var. Bu tesiste; ayrıştırma yapılmış, ayrıştırma yapılacak enkazın başta demir, kağıt, plastik ve ahşapları ayrıştırma yapan bir tesis oldu" dedi.

"Bu tesis saatte 500 ton enkaz atığı geri dönüştürüyor ve enkaz atıklarından içinde; plastiği, demiri, ahşabı ve camı ayrıştırıyor"

Bu tesiste saatte 500 ton enkaz atığının geri dönüştürüldüğünü ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, "Bu tesis saatte 500 ton enkaz atığı geri dönüştürüyor. Depremden oluşan enkaz atıkları bu tesise geliyor. Enkaz atıklarından içinde; plastiği, demiri, ahşabı ve camı ayrıştırıyor. Kırma tesislerinden çıkan malzemeler inşaat malzemesi olarak altyapı için kullanılabilir hale geliyor. 3 boyutlu agrega üretiliyor. Bu enkazdan elde edilen inşaat malzemeleri binaların taşıyıcı betonlarından değil ama yol, bordur, kaldırım ve altyapı malzemesi olarak kullanılabilir. Hatay'ımızda yaklaşık 17 milyon tondan fazla enkaz atığı var. Enkaz atıkları farklı yerlerde toplanıyor. Bu tesis olmasaydı çıkan hafriyatlar boş yerlerde toplanacaktı. Bu durum çevre kirliliğine sebep olacaktı. Bu malzemelerin içinde tehlikeli olmayan malzeme değil, zaman zaman asbest gibi tehlikeli malzemelerde var. Doğayı ve çevreyi koruma adına önemli proje oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY