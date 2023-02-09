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Hatay'da Enkaz Altından Kurtarılan Vatandaş Çıkar Çıkmaz Yakınlarını Sordu

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan anne ve oğlu yaklaşık 70 saat sonra kurtarıldı. Adının Sefa olduğu öğrenilen depremzede ambulansa binerken yakınlarının sağlık durumunu sordu.

NEDİM GÜLER

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan anne ve oğlu yaklaşık 70 saat sonra kurtarıldı. Adının Sefa olduğu öğrenilen depremzede ambulansa binerken yakınlarının sağlık durumunu sordu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Hatay merkezde enkaz altından bir anne ve oğlunu sağ olarak çıkardı. Depremin üzerinden 70 saat geçmesinin ardından enkazdan çıkartılan ve adının Sefa olduğu öğrenilen vatandaş ile annesi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Enkaz altından çıkarıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde yürüyerek ambulansa binen Sefa isimli vatandaş yakınlarıyla kucaklaştı. 'Abim iyi mi' diyerek yakınlarından bilgi almaya çalışan vatandaşa çevredeki vatandaşlar, 'Herkes çok iyi' karşılığını verdi.

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Kaynak: ANKA / Yerel

Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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