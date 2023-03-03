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Hatay'da enkaz altından 25 gün sonra sevindiren kurtuluş, bir köpek sağ kurtarıldı

Yerel Haberler

Hatay'da enkaz altından 25 gün sonra sevindiren kurtuluş, bir köpek sağ kurtarıldı Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 25. gününde enkaz çalışmalarında ses alan Erzurum AFAD ekibi bir köpeği sağ çıkardı.

Hatay'da enkaz altından 25 gün sonra sevindiren kurtuluş, bir köpek sağ kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 25. gününde enkaz çalışmalarında ses alan Erzurum AFAD ekibi bir köpeği sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum AFAD ekipleri, Hatay'da çalışmalarına devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir sevindirici haber daha geldi. Depremin 25. gününde Erzurum AFAD ekipleri, bir köpeği enkaz altından sağ çıkardı.

Enkaz altından çıkan köpeği Erzurum AFAD ekipleri koruma altına aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antakya Erzurum Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

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