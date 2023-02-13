Hatay'da enkaz altındaki 7 yaşındaki Mustafa 163 saat sonra kurtarıldı Yerel Haberler Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarında 163 saat sonra 7 yaşındaki Mustafa isimli çocuğa ulaşılarak canlı olarak kurtarıldı. Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarında 163 saat sonra 7 yaşındaki Mustafa isimli çocuğa ulaşılarak canlı olarak kurtarıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Konya Karatay İlçe Belediyesi ekiplerinin bir apartmanın enkazında dünden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir çocuğa canlı olarak ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 7 yaşındaki Mustafa isimli çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler tarafından sağlık görevlilerine teslim edilen çocuk hastaneye sevk edildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Hatay Yerel Haberler

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