Hatay'da enkaz altında kalan kedi 121 saat sonra kurtarıldı

Hatay'daki bir binanın enkazı altında kalan kedi, arama kurtarma ekipleri tarafından 121 saat sonra canlı olarak kurtardı.

Hatay'daki bir binanın enkazı altında kalan Kedi, arama kurtarma ekipleri tarafından 121 saat sonra canlı olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok yıkımın olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla bir çok kişi sağ olarak kurtarıldı. Defne ilçesi Elektrik mahallesinde çöken bir binada yapılan çalışmalarda, Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri 121 saat sonra canlı olarak kedi çıkardı.

Çöken 4 katlı binadan kurtarılan kedinin sağlıklı olduğu belirtildi. - HATAY