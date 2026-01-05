Hatay Tavla Mahallesi Muhtarı Ali Turunç: "2 Bin Kişi Hala Elektriksiz"

Haber : Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'da alt yapıdan, üst yapıya hala birçok sorun çözülmeyi bekliyor. Hava sıcaklığının eksilere düştüğü kentin birçok ilçesinde son beş gündür elektrik kesintileri uygulanıyor.

ANKA Haber Ajansı'nın kamuoyuna duyurduğu elektrik kesintileri haberlerinin ardından Toroslar EDAŞ'ın birçok noktada çalışma başlattığı bilgisi alındı. Ancak halen elektriğin verilmediği mahalleler bulunduğu belirtiliyor.

Defne ilçesine bağlı Tavla Mahallesi Muhtarı Ali Turunç, dün mahallede trafo tamiri yapılmasına rağmen 1600 haneli mahallenin yüzde 40'ının hala elektriksiz olduğunu söyledi.

"İnsanlar çok mağdur oldu"

Mahallesinde uzun zamandır elektrik kesintisi olduğunu belirten Muhtar Turunç, "Mahallemde uzun zamandır elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Şu ana kadar rahatlamış değiliz. Her şey kabul de bu en son yılbaşı gecesinden bu yana yaşadığımız süreç kabul edilemez. İnsanlarımız çok mağdur oldu" dedi.

"Mahallenin yüzde 40'ı hala elektriksiz"

Turunç, 6 bin 500 nüfuslu mahallede hanelerin genelinin prefabrik yapılar ve konteynerde barındığını anlatarak, devamla şunları söyledi:

"İnsanların prefabrik ve konteynerde odun sobası yakmaları mümkün değil. Elektrikle ısınıyorlar. Bu insanların durumları çok kötü oldu. Çok mağdur oldular. Buradaki yetkililerle görüştük. Gereğin yapılmasını rica ettik. Yazdık, konuştuk, iletişime geçtik. Dün müdahale edildi. Bir trafo değişimi oldu. Buna rağmen mahallemin yüzde 40'ı elektriği almış değil. Yani yüzde 40'ı 2 bin kişiye tekabül ediyor. Bu durumun kalıcı olarak çözülmesini istiyorum, bekliyorum."