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Hatay'da dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları sürüyor

Yerel Haberler

Hatay'da dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılan toplantıda Hatay'da dezenfeksiyon ve ilaçlama konusunda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e tam yetki verilmiş ve çalışmalar başlamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılan toplantıda Hatay'da dezenfeksiyon ve ilaçlama konusunda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e tam yetki verilmiş ve çalışmalar başlamıştı. Başkan Sezer, yapılan çalışmaların aksamaması için yerinde incelemelerde bulunuyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kahramanmaraş depreminde büyük hasar gören Hatay'da koordinasyon görevini sürdürüyor. Başkan Sezer, Hatay'ın tüm ilçelerinde salgın riskini ortadan kaldırmak ve hijyenin sağlanması adına başlatılan ilaçlama, dezenfeksiyon, çöp toplama çalışmalarını yerinde denetlemeyi ihmal etmiyor. Bu çerçevede Başkan Sezer, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte çalışmaların sürdüğü Kırıkhan, Hassa, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerini ziyaret ederek araç, personel ve malzeme, planlama konusunda gerekli koordinasyonu sağladı. Gölcük Belediyesi ekipleri de gece gündüz demeden depremzedeler için hizmetini sürdürüyor. Defne ve Antakya'da, enkaz alanlarında ve çadır kentlerde ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon ve kemirgenle mücadele, çöp nakli, temizlik çalışmalarına devam eden ekipler, Defne'deki aşevinde; her gün bin 500 kişiye de sıcak yemek ikram ediyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Yıldırım Sezer Fahrettin Koca Gölcük Hatay Yerel Haberler

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