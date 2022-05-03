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Hatay'da Derya Uluğ Rüzgarı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Hatay’da sahne aldı.

HATAY (ANKA) - Türk pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Hatay'da sahne aldı.

EXPO 2021 Hatay'ın Antakya alanındaki amfi tiyatroda sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını Hataylılar için seslendirdi.

Serin havaya aldırış etmeyen binlerce Hataylı, EXPO alanındaki amfi tiyatroda yerini aldı. Başarılı sanatçının şarkılarına eşlik eden hayranları, bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

EXPO amfi tiyatronun Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndan bile büyük olduğunu söyleyen Uluğ, kendisini sevenleriyle buluşturan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Konserin ve eğlencenin tadını çıkaran Hataylıların mutluluğuna ortak olan Başkan Savaş, eşi Nazan Savaş ile birlikte Derya Uluğ'a çiçek hediye etti.

EXPO sahnesinin sanatçılara ve sanatseverlere ait olduğunu söyleyen Savaş, Uluğ'a seslendirdiği şarkılar ve başarılı performansı için teşekkür etti.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Ramazan Bayramı, Derya Uluğ, Hatay, Türk, Yerel, Haberler

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