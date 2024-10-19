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Hatay'da Depremzedelere Yeni Evlerinin Anahtarları Teslim Edildi

Hatay'da Depremzedelere Yeni Evlerinin Anahtarları Teslim Edildi
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde asrın felaketi sonrası inşa edilen köy evlerinin anahtarları, depremzedelere teslim edildi. Akdeniz manzaralı ve dayanıklı yapılarıyla afetzedeleri mutlu eden yeni konutlar, yaşam alanı olarak hayata geçmeye hazırlanıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde asrın felaketi sonrası inşa edilen köy evlerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Akdeniz manzaralı köy evleri, mimarisi ve dayanıklılığıyla mest ediyor.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da depremzedeler, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hatay Valiliği'nin gayretleriyle devam eden çalışmalar neticesinde inşası tamamlanan afet konutlarının anahtarları depremzede vatandaşlara verilmeye devam ediyor. Arsuz ilçesi Haymaseki Mahallesi'nde de afetzede vatandaşlar, 116 köy evinden inşası tamamlanan Akdeniz manzaralı yuvalarının anahtarlarını teslim aldılar. Çevre düzenlemeleri, elektrik ve su işlemlerinin ardından yaşamın başlayacağı köy evleri; manzarası, mimarisi ve dayanıklılığıyla afetzede vatandaşları mest etti.

"Evimiz gitti, eşyalarımız gitti ama sonrasında sayın Cumhurbaşkanım yapacağız dedi ve yaptı"

Konutunu teslim alan 54 yaşındaki depremzede Yaşar Alkaya, memnuniyetini dile getirerek, "Allah deprem acısını milletimize ve devletimize göstermesin. Biz bu acıyı yaşadık gördük, kimse bir daha böyle bir acı görmesin. Evimiz gitti, eşyalarımız gitti ama sonrasında sayın Cumhurbaşkanım yapacağız dedi ve yaptı. Sizleri evsiz bırakmayacağım dedi ve kısa süre içerisinde evlerimizi teslim etti. Sayın Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi sözünü tuttu ve bizde evimizin anahtarını teslim aldık. Allah razı olsun kendinden. Depremde evimizden çıkar çıkmaz yerle bir oldu ve bütün eşyalarımız gitti" dedi.

"Deniz manzaralı yeni evimizde artık kahvemizi ve çayımızı içip mutlu yuvamızda hayatımıza devam edeceğiz"

Konutunu teslim alan 51 yaşındaki Özlem Alkaya, "Evimiz bir anda çöktü, çok şükür canımız kurtuldu. Evimiz yıkılsın canımız sağ olduktan sonra pek bir önemi yok. Ölü ya da kaybımız yok çok şükür. Yeni evimizin anahtarını aldık, çok güzel bir duygu ve çok mutluyum. Yeni evimiz geniş, ferah ve manzarası çok güzel. Evimizin deniz manzarası güzel. Anahtarını teslim aldığımız yeni evimden memnunum. Deniz manzaralı yeni evimizde artık kahvemizi ve çayımızı içip mutlu yuvamızda hayatımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Evimize taşınır taşınmaz mangal yakacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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