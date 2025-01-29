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Hatay'da Depremzedeler İçin Konut İnşaatları Hızla Devam Ediyor

Hatay'da Depremzedeler İçin Konut İnşaatları Hızla Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay'da, afetzede vatandaşlara konut sağlamak amacıyla yürütülen inşaat çalışmalarında 46 bin bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

Hatay'da afetzede vatandaşlara yuva olacak konutlarda yürütülen çalışmalar, Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri yıkılan vatandaşlara yuva olacak konutların inşası için çalışmalar gece gündüz sürüyor. Geride kalan süreçte Hatay'da Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Şehrin yeniden inşası için emek veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında; TOKİ kentsel afet konutları inşaatları, kırsal afet konutları inşaatları ve Emlak Konut inşaatları değerlendirme Toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıda; il genelinde yapımı hızla devam eden depreme dayanıklı kalıcı konutlarda gelinen son durum ve işleyen süreç ele alınıp değerlendirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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