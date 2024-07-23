Hatay'da depremzedeler için klima motoru yuva oldu

HATAY (İHA) – Depremin vurduğu Hatay'da yuva yapabilmek için tek katlı ofisin klima motorunun üzerini tercih eden kumrular, Özhan Denizer'in misafiri oldu. Esnaf Denizer, kuşları rahatsız etmemek için çok gerek duymadıkça klimayı çalıştırmıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde, binlerce insan evsiz kalırken kentin yapısı da büyük zarar gördü. Kenttin merkezi olan ve yıkımın en çok etkilediği Antakya'da bina sayısının çok az olmasından dolayı kuşlar, şehirde yuva yapacak pek yer bulamıyor. Köy garajında bulunan tek katlı ofisin klima motorunun ünitesini yuva yapmak için tercih eden kumrular, Özhan Denizer'in misafiri oldu.

Klima motorunun üzerine birçok kuşun gelip yuva yaptığını söyleyen Denizer, havaların çok sıcak olmasına rağmen kuşlar rahatsız olmasın diye zaman zaman klimayı açmadığını dile getirdi.

"En azından kuşlarımız rahatsız olmasın diye klimayı açmıyoruz"

Kuşların sağlam bina bulmadığı için klimaya yuva yaptıklarını ifade eden Özhan Denizer, "6 Şubatta büyük bir deprem yaşadık. Bütün binalar yıkıldı çevremizde sadece burası kaldı. Klimamızın üstte arkasına yuva yaptılar. Biz de onları uçmasınlar diye klimamızı ara ara çalıştırmıyoruz böyle bırakıyoruz. Bu şekilde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sağlam bina bulamadılar. Kuşlar geldiler ve burada klimanın arkasına yuva yaptılar. İçeride de vardı. Onlar da göstermek isterdik ama onlar büyüdü ve uçtular. Onları gönderdik, inşallah bunları da uçuracağız. İnşallah bekliyoruz. Yeni komşularımız olacak. Bu sürekli var zaten. İçeriye giriyorlar ve yanımıza geliyorlar. Bize alıştılar zaten bir yere gitmiyorlar. Yemek artığı falan olduğu zaman veriyoruz. Kendilerine yem veriyoruz yiyorlar. Yok çalıştırmıyoruz. Pencere kapıları açıyoruz. En azından kuşlarımız rahatsız olmasın diye klimayı açmıyoruz. Onların sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY