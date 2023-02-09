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Hatay'da depremzedeler dondurucu soğukta geceyi ateş başında geçiriyor

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Hatay'da depremzedeler dondurucu soğukta geceyi ateş başında geçiriyor Yaşanan 2 büyük deprem sonrası evleri yıkılan ve hasar gören depremzedeler dondurucu soğuğa rağmen geceyi ateş yakarak geçiriyor.

Hatay'da depremzedeler dondurucu soğukta geceyi ateş başında geçiriyor

HATAY - Yaşanan 2 büyük deprem sonrası evleri yıkılan ve hasar gören depremzedeler dondurucu soğuğa rağmen geceyi ateş yakarak geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası Hatay'da büyük yıkıma uğradı. Hatay şehir merkezinde neredeyse hasara uğramayan ev bulunmazken depremzedeler dondurucu soğukta geceyi ateş başında geçiriyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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