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Hatay'da depremzedeler, devletten rezerv yapı alanı talep ediyor

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Zirve Sitesi yöneticisi, deprem sonrası siteden geriye kalan arazinin rezerv yapı alanına alınmasını istiyor. Müteahhitlerle anlaşamadıklarını belirten yönetici, 'Yaparsa devletimiz yapar' diyor.

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 blok 252 daireden oluşan Zirve Sitesi yöneticisi Hikmet Karaoğlan 'yaparsa devletimiz yapar' diyerek, siteden geriye kalan arazinin rezerv yapı alanına girmesini istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinde çok sayıda bina deprem esnasında yıkılırken ağır hasarlı binalar dinamitle veya iş makinesinin yardımıyla yıkıldı. Binaların yıkılmasının sona ermesiyle bölgenin yeniden ayağa kalkması için ihya ve inşa çalışmaları başladı. Vali Mustafa Masatlı'nın azimli çalışmalarıyla Hatay'ın 15 ilçesinde TOKİ tarafından konut çalışmaları başlamış ve yapımı tamamlanan evler Şubat ayı itibarıyla vatandaşlara teslim edilmeye başlanmıştı. Yoğun yıkım yaşanan ilçe merkezlerinde de Rezerv Yapı Alanı ilan edilen bölgelerde de inşaat çalışmaları başlamıştı. Antakya kent merkezi Ekinciler Mahallesi'nde bulunan ve Hikmet Karaoğlan'ın site yöneticisi olduğu 5 blok 252 daireden oluşan Zirve Sitesi'nden geriye de arazi kaldı. Yerinde dönüşüm projesi için çalışmalar başlatan site yönetimi, çalışmalar sonucunda müteahhitler ile anlaşamayarak çalışmalara başlanamadı. Müteahhitlere güvenemediklerini dile getiren Hikmet Karaoğlan, 'Yaparsa devletimiz yapar' diyerek sitenin bulunduğu 10 dönümlük arazinin rezerv yapı alanı içerisine alınmasını istediğini söyledi.

"Bunu da yaparsa devletimiz yapar, Allah onlardan razı olsun"

Site yönetiminin 10 dönümlük arazinin rezerv yapı alanı içerisine alınmasını istediğini belirten Hikmet Karaoğlan, "Burası Ekinciler Mahallesi Zirve Sitesi. Burada 5 bloktan oluşan 252 daire vardı. Benim sitede 4 dairem vardı. Ben Zirve Sitesi yöneticisiyim. Burada evlerimiz ağır hasar aldı. Buradaki binalar devletimizin yardımıyla dinamitle yıkıldı. Yerinde dönüşüm için başvuru yaptık. İnsanlarla çoğunluğu sağladık. Biz birçok müteahhitler görüştük ama anlaşamadık. Müteahhitlerin fiyatları bize yüksek geldi. Bazı çelişkiler vardı. Sitemizin geneli burasını devletimizden rezerv alanına girmesini istiyor. Bunu da yaparsa devletimiz yapar. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Rezerv alanlarında yapılanları görüyoruz ve bu yüzden sitemizin rezerv alanına girmesini istiyoruz"

Rezerv yapı alanında yürütülen çalışmaların iyi gittiğini dile getiren Karaoğlan, "Şu an yapılanları görüyoruz, onları kıskanıyoruz. Çalışmalar, güzel ve mükemmel gidiyor. Bizde bir an önce sitemizin rezerv alanına girmesini istiyoruz. Rezerv alanlarını istemeyenlerin farklı düşünceleri olabilir. Bende diyorum ki bunu yaparsa devletimiz yapar. Biz bu durumun içinden çıkamayız. Ben bir müteahhitle anlaşsam müteahhit beni kandırır mı veya dolandırır mı düşünmemek için devletimizin burayı bana yapıp anahtar teslimi yapması çok daha doğru olacak. Sitemizin içerisindeki bunu istiyor. Biz bunun için imza topladık. Topladığımız imzaları yetkili kurumlara ilettik. Bir an önce hayatın burada tekrar başlamasını yetkililerden rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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