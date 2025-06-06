Hatay'da Depremzedeler Bayram Namazını Yeniden Yapılan Camide Kıldı

Hatay'da Depremzedeler Bayram Namazını Yeniden Yapılan Camide Kıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hacı Cuma Kahraman Camii, Hatay'da bayram namazına ev sahipliği yaptı. Depremzede vatandaşlar, iki yılın ardından camiyi doldurarak dualarını etti.

Depremin vurduğu Hatay'da afetzede vatandaşlar, bayram namazlarını depremde yıkılan ve yeniden yapılan Hacı Cuma Kahraman Camii'nde kıldılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bin insan vefat etmiş, binlerce konut yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin üzerinden geçen 2 yıl geçmesine rağmen depremin etkisi Hatay'da hissedilmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başladılar. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan depremde yıkılan ve yeniden yapılan Hacı Cuma Kahraman Camii'ne bayram namazına gelen vatandaşlar camiyi doldurdu.

Namaz sonrası, vatandaşlar Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı ve il protokol üyeleri de bir araya gelerek bayramlaştı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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