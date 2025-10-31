Haberler

Hatay'da Depremzedeler AVM İnşaatına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların hak sahipleri, kendilerine haber verilmeden inşa edilen AVM'ye itiraz ederek yetkililere seslendi. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inşaatın alt katlarında dükkan, üst katlarında daire olacağını açıklamış olsa da, hak sahipleri inşaatın görünümünden rahatsızlık duyuyor.

Haber : Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın hak sahipleri, kendilerine haber verilmeden parsellerine alışveriş merkezi yapılacağı iddiasıyla tepki göstererek, geçtiğimiz ay ANKA Haber Ajansı'na konuşmuştu. Bu haberin ardından Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu yerde AVM değil, alt katlarda dükkan, üst katlarda ise daire olacağı belirtilmişti. Ancak hak sahipleri, Bakanlığın açıklamasına rağmen inşaatın halen bir AVM görünümünde olduğunu savunarak tepkilerini sürdürdü. Hak sahibi Kıymet Yüksel, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Bizimle görüşün, açıklama bekliyoruz" sözleriyle çağrı yaptı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da binlerce yeni ev ve iş yerinin inşaatı devam ediyor. Kentin bazı bölgelerinde rezerv alan, bazı bölgelerinde ise yerinde dönüşüm uygulanırken, eski imar düzeni değişiyor. Depremden önce konut veya iş yeri olan parseller, yeni planlamada yeşil alan ya da AVM gibi farklı kullanımlara ayrılabiliyor.

Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi Ayşe Fitnat Caddesi üzerinde, deprem öncesi bina bulunan parsele yapılan inşaat, hak sahiplerinin tepkisini çekiyor. Yıkılan Özkan Gold City'de çocuğunu kaybeden hak sahiplerinden Kıymet Yüksel ve hak sahibi Gönül Polatutku, inşaatın AVM olduğunu belirterek yetkililere, özellikle de Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslendi.

"Burası resmen AVM inşaatı"

Depremlerde kızı ve torununu kaybeden Kıymet Yüksel, Bakan Murat Kurum ile bizzat görüşmek istediğini belirterek, "Ben sizinle görüşmek istiyorum, Murat Kurum. Lütfen beni bulun. Lütfen sizinle konuşmak istiyorum. Beni tatmin edin. Ben bu evimi çok seviyorum. Benim yavrularım cennet güllerim karşımda yatıyor. Ben nasıl dayanacağım buna? Benim yerimi neden elimden aldınız siz" sözleriyle seslendi.

Bakanlığın 'alt katlarda dükkan, üst katlarda daire' açıklamasına tepki gösteren Yüksel, "Ben gelip gözüme mi inanacağım, sizin açıklamanıza mı inanacağım? AVM inşaatı burası resmen. Bütün işçiler bunu söylüyor. Gözümüzü mü boyadınız" diye konuştu.

Yüksel, basına yapılan açıklamayı değil, bizzat kendisiyle görüşülmesini talep ederek, "Bana cevap verin yani. Ben bakandan cevap bekliyorum. Basın şeyi yapmasın bana, açıklaması yapmasın. Bizzat benimle görüşsün. Ben İstanbul'dan buralara kadar geldim. Nerede olursa söylesin ben görüşmek istiyorum. Ben saray istemiyorum konteyner da olsa sadece yerimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Haksızlık yaptılar bize"

Hak sahiplerinden Gönül Polatutku da kendilerine haksızlık yapıldığını vurgulayarak, "Niye bize böyle bir yaptılar? Haksızlık yaptılar bize. Çok büyük haksızlık. Bizim haberimiz olmadan yapıldı bu işler" ifadelerini kullandı. Polatutku, "Hani işte üstüne ev yapacak altın dükkan eyvallah başımız üstüne ama böyle bir şey bize demediler. Bir de baktık ki bitmiş bile. Olacak şey de bu ya. Biz evimiz istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
title
