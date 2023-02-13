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Hatay'da depremzede ve görevli personele sıcak yemek

Yerel Haberler

Hatay'da depremzede ve görevli personele sıcak yemek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'yi yasa boğan deprem bölgesi Hatay'da depremzedelere sıcak yemek ikramını sürdürürken, bölgede görevli personelinde beslenme ve ihtiyaçlarına da destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'yi yasa boğan deprem bölgesi Hatay'da depremzedelere sıcak yemek ikramını sürdürürken, bölgede görevli personelinde beslenme ve ihtiyaçlarına da destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'yi acıya boğan deprem felaketinin ardından Hatay ve Maraş'ta yaraları sarmaya çalışıyor. 400 kişilik çadırkentin kurulduğu Hatay Uğur Mumcu Meydanı'na park eden mobil aşevi alanda bulunan depremzede vatandaşlara sabah erkenden sıcak çorba ikramı yapıyor. Depremzedelerin yanı sıra bölgede görev yapan personelin de beslenme ve temel ihtiyaçlar konusunda destek olunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hatay'da iki, Malatya'da bir olmak üzere üç aşevinden 70 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirirken, depremzedelerin gıda, giysi, hijyen ürünler, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye Deprem Hatay Yerel Haberler

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