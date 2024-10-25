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Hatay'da Depremzede Vatandaşlara Yeni Konutlar Teslim Edilmeye Başlandı

Hatay'da Depremzede Vatandaşlara Yeni Konutlar Teslim Edilmeye Başlandı
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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da, yıl sonuna kadar 44 bin 227 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor. Antakya'nın Gülderen Mahallesi'nde afetzede vatandaşlar, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da yıl sonuna kadar 44 bin 227 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor. Yeni bir yaşam merkezinin kurulduğu Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde afetzede vatandaşlar, yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşıyorlar.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da depremin yaraları kısa sürede sarılmaya başlanmıştı. Depremlerin yaralarının sarılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afet konutlarının inşasına başlanmıştı. Afetzede vatandaşların yuvalarına kavuşabilmeleri için Hatay Valiliği koordinasyonunda gece gündüz devam eden çalışmaların sonucunda 6 Şubat itibarıyla vatandaşlar yuvalarına kavuşmaya başlamıştı. Geride kalan süreçten bu güne kadar 25 bin 916 iş yeri ve konutun vatandaşlara teslimi yapıldı. 2024 yılı sonuna kadar 44 bin 227 konutun teslim edilmesi planlanırken 2025 yılı sonuna kadar 146 bin 479 konut ve 11 bin 721 iş yerinin afetzede vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor. İnşası tamamlanan ve yeni bir şehir merkezinin kurulduğu Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde de yuvalarına yerleşen vatandaşlar şükranlarını dile getirdiler.

"Böyle bir evi beklemiyorduk, çok şükür bizlere nasip oldu, evimiz çok güzel"

Afet konutlarının inşasında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiren 55 yaşındaki Cuma Önal, "Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Her şey çok güzel oldu. Depremlerde ailemle ben iyi durumdaydık ama akrabalarımızdan kayıplarımız oldu. Aksaray Mahallesi'ndeki evimiz depremlerde hasar alarak yıkıldı. Böyle bir evi beklemiyorduk, çok şükür bizlere nasip oldu, evimiz çok güzel" dedi.

Asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden 56 yaşındaki Aysel Önal, "Evimizden çok memnunuz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Aksaray Mahallesi'ndeki yıkılan evimin aynısı sanki planı bile aynı. Tabi üzüldük biraz ama yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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