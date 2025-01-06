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Hatay'da Depremzede Öğrencilere 7 Bin 500 Ücretsiz Deneme Kitapçığı Dağıtıldı

Hatay'da Depremzede Öğrencilere 7 Bin 500 Ücretsiz Deneme Kitapçığı Dağıtıldı
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Hatay'da depremzede öğrencilerin sınav motivasyonunu artırmak amacıyla hayırsever Emre Örer tarafından 7 bin 500 adet ücretsiz deneme kitapçığı dağıtıldı. Öğrencilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen bu yardımlarla, sınav kültürünün yaşatılması ve psikolojik destek sağlaması hedefleniyor.

Hatay'da depremzede öğrencilerin sınav motivasyonunu arttırmak için 7 bin 500 adet ücretsiz deneme kitapçığı dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Binlerce binanın yıkıldığı kentte on binlerce insan vefat etmişti. Yaraların sarıldığı Arsuz ilçesindeki afetzede öğrencileri unutmayan hayırsever Emre Örer, 7 bin 500 adet deneme kitapçığını ücretsiz bir şekilde köy okullarına ve kent merkezindeki okullara dağıttı. Sınav motivasyonunu arttırmak için aynı anda tüm öğrenciler ücretsiz şekilde sınavdan faydalanırken depremin yaralarının sarılması ve öğrencilerin psikolojilerinin düzelmesi için tüm denemelerin arasına ekstra yüzde 35 indirim kuponu koyularak kitaba ulaşamayan öğrenci kalmaması amaçlandı.

"Deprem bölgesindeki öğrencilerimize destek olabilmek için burada kendi bütçemizden 7 bin 500 adet ortaokul ve lise grubundaki sınav grubu öğrencilerimize ücretsiz olarak destek olmaya çalışıyoruz"

Öğrencilere destek olan 36 yaşındaki Emre Örer, deprem bölgesinde sınav motivasyonunu artırmak için ücretsiz deneme sınavı dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, "Depremde dükkanımız yıkıldı ve evlerimiz ciddi manada zarar gördü. Kahramanmaraş memleketimiz olduğu için orada da ciddi manada maddi kayıplarımız oldu ama çok şükür can kaybımız olmadığı için buna mutluyuz. Ülkemizde bir sınav gerçeği var ve öğrencilerimiz de buna hazırlanmak zorunda dolayısıyla köy okulunda sınav kültürünü yaşamamış eğitim anlamında herhangi bir sınav motivasyonu yaşamamış öğrencimiz kalmasın istiyoruz. Deprem bölgesinde olduğumuz için ulaşımlar biraz sıkıntıya girdi yeterli miktarda öğrencilerimiz koordinasyonunu sağlayamadık. Bizler de deprem bölgesindeki öğrencilerimize destek olabilmek için burada kendi bütçemizden 7 bin 500 adet ortaokul ve lise grubundaki sınav grubu öğrencilerimize ücretsiz olarak destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"7 bin 500 deneme bugün itibarıyla bunun sadece bize olan maliyeti 100 bin TL'yi aşıyor bunların hepsini biz kendi öğrencilerimize fayda sağlaması için ücretsiz ulaştırıyoruz"

Maliyetinin 100 bin TL'yi bulduğu 7 bin 500 denemeyi öğrencilerle ücretsiz buluşturduklarını ifade eden Emre Örer, "Bu sınavlarımızı okul sıralarına kadar ulaştırıp bu gelişim izlemelerimizi ulaştırıp onlara fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ben dört yıldır Hatay'ın Arsuz bölgesinde görevimi yürütüyorum. Arsuz'da 2 bin 500 sınavla başladık. Gördük ki sadece ortaokulda değil bunu lisede de başlatmamız gerektiğini düşünerek bir sonraki yıl bu sayıyı 5 bine ulaştırdık. Deprem sonrasında depremi de öğrencilerimizin mağduriyetini de hissederekten görerekten beş bin kişiye yine aynı şekilde kendi imkanlarımızla ulaştırdık. Hamdolsun bu yıl 7 bin 500 öğrencimize aynı anda aynı sıralarda bu motivasyonu bu sınav kültürünü yaşatmayı başarıyoruz inşallah. 7 bin 500 deneme bugün itibarıyla bunun sadece bize olan maliyeti 100 bin TL'yi aşıyor bunların hepsini biz kendi öğrencilerimize fayda sağlaması için ücretsiz ulaştırıyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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