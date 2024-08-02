Hatay'da depremzede esnaf çocuklara hediyelik eşya dağıttı

Hatay'da asrın felaketinde iş yerleri yıkılan ve prefabrik çarşıda hizmet vermeye başlayan depremzede esnaf, 400 çocuğa hediyelik eşya dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olmuşken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinde esnaf da olumsuz etkilenmiş ve iş yerleri yıkılmıştı. Depremin yaralarının sarıldığı kentte Hatay Valiliği tarafından inşa edilen prefabrik çarşılar afetzede esnafa nefes oldu.

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bulunan İstanbul - Hatay Kardeşlik çarşısında hizmet veren esnaf, depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın da katıldığı etkinlikte depremzede 400 çocuğa eşya dağıtıldı. - HATAY