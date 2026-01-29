Haberler

Polis ve jandarma kamuflajı ile denetim yapan depremzede çocuklar yürekleri ısıttı

Güncelleme:
Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında, polis ve jandarma üniformalı depremzede çocuklar, trafik denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi ve broşür ile ikramlarda bulundu. Sürücüler etkinliği beğenerek teşekkür etti.

HATAY (İHA) – Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında polis ve jandarma üniforması giyen depremzede çocuklar trafik denetimi yaptı.

'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında Hatay Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen programda jandarma ve polis kamuflajı giyen çocuklar, trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araçları durdurup sürücülere trafik kurallarının önemini anlatan çocuklar, broşür dağıtarak, sürücülere çikolata ikram etti. Polis ekipleriyle birlikte denetim yaparak unutulmaz anlar yaşayan çocukların sürücülerle sohbeti tebessüm ettirdi. Denetim sırasında çocukları karşısında gören sürücüler, programı çok beğendiklerini söylediler. Programı hayata geçirenlere teşekkürlerini dile getiren sürücü Rabia Yaman, "Bu etkinlik çok güzel olmuş, hayatımda denk geldiğim en güzel etkinlikti. Çocuklar sürücülere çok iyi davrandı, çikolata ve kolonya ikram ettiler. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Çocukların denetim sırasında sürücülere bilgi verdiğini ifade eden Özgür Tatlı, "Biz her yönüyle böyle etkinliklerin olmasını istiyoruz. Çocuklarımızı böyle etkinliklerle kazalarla, diğer şeylerle ilgili eğitmemiz gerekiyor. Karşımızda çocukları gördüğümüze çok sevindik. Karşımda çocukları görünce biraz şaşırdım. Çocuklar yetişkinlerin yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar. Çocuklar bize trafik kuralları hakkında broşür verdi, emniyet kemerinin önemini anlattı. Gençlerimiz bizim için bir gelecek" şeklinde konuştu.

"Çocukları bir an karşımızda görünce duygulandık"

Denetimde çocukları karşısında görünce duygulandığını ifade eden Hilal Toprak da, "Çocukları bir an karşımızda görünce duygulandık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Etkinliği çok beğendik. Çocuklar sürüş hakkında, emniyet kemeri hakkında bilgiler verdi. Etkinlik çok güzel oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

