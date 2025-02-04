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Hatay'da Depremler Yıl Dönümünde Anma ve İnsani Yardım Çalışmaları

Hatay'da Depremler Yıl Dönümünde Anma ve İnsani Yardım Çalışmaları
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Doktorlar, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünde Hatay'daki insani yardım çalışmalarına devam ederken, vefat eden vatandaşları andı. Dünya Doktorları Derneği Başkanı, sağlık ve psikososyal ihtiyaçlar için çalışmalarının süreceğini belirtti.

Doktorlar, 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde Hatay'daki insani yardım çalışmalarını sürdürürken vefat eden vatandaşları andıklarını aktardı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden iki yıl geçerken, doktorlar en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da çalışmalarına devam ediyor. Doktorlar, depremlerin ardından bölgeye intikal ederken bu süreçte temel sağlık hizmetlerinden ruh sağlığı ve psikososyal desteğe kadar birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Bu süreçlere ilişkin konuşan Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla, "Kaybettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz. 6 Şubat depremlerinden etkilenen halkın sağlık ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kapsamlı sağlık ve sosyal hizmetler sunma misyonumuz doğrultusunda, bu iyileşme sürecinde kimsenin geride bırakılmaması için tüm paydaşlarımızı bizimle birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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