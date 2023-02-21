Hatay'da Depremin Ardından Kaybolan Necla Dişer Aranıyor

ZEHRA DEĞİRMENCİ

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'daki evi yıkılan 59 yaşındaki Necla Dişer aranıyor. Yıkılan evinin enkazında bulunamayan Necla Dişer'in yeğeni, teyzesini görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından en büyük yıkımı yaşayan illerden biri de Hatay oldu. Birçok yurttaş depremde hayatını kaybederken depremin ardından çok sayıda kayıp vakası yaşanmaya başladı. 59 yaşında, 1,63 boyunda ve 45-47 kilo aralığında olan Necla Dişer, depreme Antakya'nın Ürgenpaşa Mahallesi, 12. Sokak, Özdemir Apartmanı'nda yakalandı. Yıkılan binada yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Necla Dişer'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Hatay'da teyzesi Necla Dişer'i arayan Selçuk Hadduroğlu, "Depremin birinci gününden beri teyzemiz, 59 yaşındaki Necla Dişer'i arıyoruz. Aldığımız geri bildirimlere göre teyzemizin enkazda olma ihtimali çok düşük. Muhtemelen enkazdan çıkmış. Antakya ve Defne'de çeşitli lokasyonlarda görülmüş ama muhtemelen bilinci yerinde değil" dedi.

Hadduroğlu, depremin üçüncü gününde Necla Dişer'in yıkılan evinde arama-kurtarma çalışması yapan gönüllülerin binaya girdiklerini ve yıkıldıktan sonra hala korunaklı olan Dişer'in dairesinde yaptıkları aramada herhangi bir bulguya rastlamadıklarını, Dişer'in yüksek bir ihtimalle evden çıkmış olduğunu söylediklerini aktardı. Hatay, Mersin ve Adana'daki hastanelerde Dişer'e dair bir iz aradıklarını aktaran Hadduroğlu, e-Devlet üzerinden de yaptıkları arama sonucu teyzesinin izine rastlamadıklarını dile getirdi. Hadduroğlu, sosyal medyada yapılan kayıp ihbarından sonra Hatay'ın Defne ilçesinde görülmüş olabileceğine dair geri dönüşler aldıklarını, ancak kendisine ulaşamadıklarını söyledi.

NECLA DİŞER'E YÖNELİK İHBARLAR DEFNE ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTI

Defne'de teyzesine ait kayıp ilanlarını astığını ifade eden Hadduroğlu, şu ana kadar yaklaşık 50 kişinin Necla Dişer'e benzer birini gördüklerini, 10'a yakın insanın da gördükleri kişinin Dişer olduğundan emin olduklarını belirtti. Kendilerine ulaşan bilgilere göre teyzesi Necla Dişer'in fiziksel olarak bir rahatsızlığı olmadığını anlatan Hadduroğlu, yaşadığı travma nedeniyle kendisini tanımıyor olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi. Hadduroğlu, kayıp Necla Dişer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi kayıp başvurusunda bulunduklarını ve gerekli DNA örneklerini de verdiklerini kaydetti.

Gelen ihbarlara göre teyzesinin yoğun olarak Armutlu, Akdeniz, Turunçlu, Sümerler ve Elektrik mahallelerinde; Sevgi, Dostluk ve Akdeniz parklarında görüldüğünü söyleyen Selçuk Hadduroğlu, teyzesi Necla Dişer'i görenlerin kendisine 0539 404 79 10 numaralı telefondan ulaşabileceklerini belirtti.