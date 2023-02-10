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Hatay'da, Depremin 90. Saatinde; Bir Vatandaş Enkazdan Kurtarıldı

Yerel Haberler

Hatay’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cebrail Mahallesi’nde bir enkazdan ses alınması üzerine başlatılan çalışma yaklaşık dört saat sürdü. Bir vatandaş, depremin 90. saatinde enkaz altından kurtarıldı.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cebrail Mahallesi'nde bir enkazdan ses alınması üzerine başlatılan çalışma yaklaşık dört saat sürdü. Bir vatandaş, depremin 90. saatinde enkaz altından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cebrail Mahallesi'nde bir enkazdan ses alınması üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Tefik A. İsimli depremzede, depremin 90. saatinde kurtarıldı. Depremzede, Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: ANKA / Yerel

Cebrail Hatay Yerel Haberler

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