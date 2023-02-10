Hatay'da, Depremin 90. Saatinde; Bir Vatandaş Enkazdan Kurtarıldı Yerel Haberler Hatay’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cebrail Mahallesi’nde bir enkazdan ses alınması üzerine başlatılan çalışma yaklaşık dört saat sürdü. Bir vatandaş, depremin 90. saatinde enkaz altından kurtarıldı. MUHAMMET FATİH BAŞCI Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cebrail Mahallesi'nde bir enkazdan ses alınması üzerine başlatılan çalışma yaklaşık dört saat sürdü. Bir vatandaş, depremin 90. saatinde enkaz altından kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cebrail Mahallesi'nde bir enkazdan ses alınması üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Tefik A. İsimli depremzede, depremin 90. saatinde kurtarıldı. Depremzede, Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: ANKA / Yerel Cebrail Hatay Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Hatay'da, Depremin 90. Saatinde; Bir Vatandaş Enkazdan Kurtarıldı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.