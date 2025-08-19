Hatay'da Depremden Etkilenen Camilerde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'da Depremden Etkilenen Camilerde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Hatay'da deprem sonrası hasar gören Kürt Fakih Camii, Halil Ağa Camii, Ahmediye Camii ve Semerciler Camii'nde restorasyon çalışmaları sürerken, Vali Masatlı, incelemelerde bulundu. Çalışmalar, yapıların özgün kimliğini koruma ve vatandaşların güvenli alanlara kavuşması amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Hatay'da depremde hasar alan ve restorasyon çalışmaları devam eden Kürt Fakih Camii, Halil Ağa Camii, Ahmediye Camii ve Semerciler Camii'nde Vali Masatlı incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinde yıkım yaşayan Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Antakya ilçesinde bulunan Kürt Fakih Camii, Halil Ağa Camii, Ahmediye Camii ve Semerciler Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi yapılar yalnızca mimari değil, aynı zamanda şehrin kültürel kimliği ve toplumsal belleği açısından da önem taşıyor. Camilerin avlu, minare, kubbe, duvar örümü, ahşap işçiliği ve boya çalışmaları uzman ekipler tarafından detaylı şekilde sürdürülüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, restorasyon alanlarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların gelecek nesillere bırakılacak miras bakımından titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Masatlı, bu sayede yapıların özgün kimliğinin korunacağını ve ibadet eden vatandaşların güvenli alanlara kavuşacağını dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
