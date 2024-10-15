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Hatay'da Depremde Hasar Gören Havalimanı Yolu Yenilendi

Hatay'da Depremde Hasar Gören Havalimanı Yolu Yenilendi
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Hatay'da, deprem nedeniyle zarar gören havalimanı yolu yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Tek şerit gidiş ve tek şerit geliş olarak açılan yolun tam kapasiteye ulaşması için çalışmalar devam ediyor.

Hatay'da depremde hasar gören havalimanı yolu yenilenerek vatandaşların hizmetine açıldı.

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Asrın felaketinde hasar gören ve kullanılmaz hale gelen havalimanı yolunun yenilenmesi için çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası hasar gören yol yenilerek tek şerit gidiş ve tek şerit geliş olmak üzere vatandaşların hizmetine açıldı. Havalimanı yolunun en kısa sürede tam kapasite hizmete girmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini öğrenildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmet vermeye başlayan yolun hayırlı olmasını diledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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