Hatay'da deprem sonrası yıkılan binaların enkazı 'FPV dron' ile görüntülendi Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Hatay'da yıkılan binaların oluşturduğu enkaz, FPV dron ile görüntülendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Hatay'da yıkılan binaların oluşturduğu enkaz, FPV dron ile görüntülendi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da yıkımların büyüklüğü gözler önüne seriliyor. FPV dron ile havadan görüntülenen Hatay'da yıkılan binaların çokluğu dikkat çekti. Görüntülerde yıkılan ve hasar gören binaların olduğu görülüyor. Öte yandan, binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkazlarda yapıların kaldırılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Elbistan Deprem Hatay Yerel Haberler

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