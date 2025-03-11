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Hatay'da Deprem Konutlarında Tünel Kalıp Kutlaması

Hatay'da Deprem Konutlarında Tünel Kalıp Kutlaması
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Hatay'da deprem konutları inşasında çalışan işçiler, tünel kalıp işleminin tamamlanmasını davul zurna ile kutlayarak halay çekti. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeniden inşa sürecinin devam ettiği kentte, işçilerin bu coşkulu kutlaması dikkat çekti.

Hatay'da deprem konutlarının inşasında çalışan işçiler, tünel kalıp işleminin sorunsuz bitmesini davul zurna çaldırıp, halay çekerek kutladılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan Hatay'da, binlerce bina yıkılırken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde Hatay Valiliği koordinesinde kentin her yerinde yeni binalar yükselmeye devam ediyor. Depremin en çok hasar verdiği ilçelerden biri olan Kırıkhan'da yerle bir olan binaların yerine deprem konutları yükselmeye devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarının bir bloğunda tünel kalıp işlemini tamamlayan işçiler, davul zurna eşliğinde kutlama yaptılar. Mesai bitiminde bir alanda toplanan işçilerin davul zurna eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendikleri anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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