Hatay'da deprem konutları yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da deprem konutları hızla yükseliyor. 250'ye yakın personel, 20 iş makinesi ve 32 kamyonla 7/24 esasıyla çalışılan şantiye alanı dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen depremler en çok yıkımı Hatay'da yaptı. Kentin çok büyük bir bölümü enkaza dönerken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afet konutlarının yapımına da başlandı. Altınözü ilçesinde inşası devam eden 364 konut için 250'ye yakın personel, 20 iş makinesi, 32 kamyonla 7/24 esasına göre çalışmalar sürüyor. 1 yılda bitirilmesi planlanan konutların ikinci kata kadar yükseldiği görüldü. Yükselen inşaatların bulunduğu şantiye alanı dron ile görüntülendi.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldı ve toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak. - HATAY