Hatay'da Damperi Açık Hafriyat Kamyonu Yolda Gitti

Hatay'da Damperi Açık Hafriyat Kamyonu Yolda Gitti
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Hatay'da damperini açık unutan hafriyat kamyonu, trafikte metrelerce yol alırken cep telefonu kamerasına yansıdı. Başka bir sürücünün uyarısı üzerine damper kapatıldı.

Hatay'da sürücüsünün damperini açık unuttuğu hafriyat kamyonunun metrelerce yol gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya - Kırıkhan çevreyolu Topboğazı mevkiinde yaşandı. Yük boşalttıktan sonra damperi açık unutan sürücü, o şekilde trafikte seyir halinde ilerledi. Damperi açık unutulan kamyonun seyir halde metrelerce gittiği anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumu fark eden park halindeki başka kamyon sürücüsünün, uyarısı sonrası sürücüsü damperi indirerek yoluna devam etti. Görüntülerde; damperi açık unutulan kamyonun metrelerce gittiği ve başka bir sürücünün uyarıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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