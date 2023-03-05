Hatay'da çadır kentte yaşayan depremzedelere hazır su ve gıda desteği Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ASYA Ekibi Dörtyol'daki depremzedeleri ziyaret etti Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ASYA Ekibi ilçede kurulan çadır...

Hatay'da çadır kentte yaşayan depremzedelere hazır su ve gıda desteği

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ASYA Ekibi Dörtyol'daki depremzedeleri ziyaret etti

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ASYA Ekibi ilçede kurulan çadır kentte yaşayan depremzedelere hazır su ve gıda desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle depremzedelere ayni yardım faaliyetlerinde bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bağlı ASYA ekibi personelleri 1 Tır dolusu su ve kahvaltılık gıda ile ilçede kaymakamlık karşısında kurulan çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret ederek vatandaşlara su ve gıda yardımı yaptı.

Depremzede vatandaşlara yardım için arkadaşları ile Erzurum'dan geldiklerini söyleyen ASYA personeli Adem Akan; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ASYA personeliyim. Dörtyol ilçesinde yaşayan depremzede kardeşlerimizin su ve kahvaltı türü gıda ihtiyaçları için buradayız" dedi.

Çadır kentte ailesi ile birlikte kalan 65 yaşındaki Yahya Gür adlı depremzede ise yapılan yardımlardan memnun olduklarını söyleyerek "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun" diye konuştu.

Çadır kentte kalan depremzedeler ise herhangi bir ihtiyaçlarının olmadığını verilen hizmetlerden memnun olduklarını söylediler.