Hatay'da çadır kent kırmızı beyaza büründü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çadır kenti 23 Nisan'da kırmızı beyaza bürünürken, çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne çadır kentteki çocuklara coşkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel ve milli gün, sabah erken saatlerde çocuklardan oluşan 23 Nisan kortejiyle başladı. En güzel kıyafetlerini giyen çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle yürüyerek, bu anlamlı günü kendilerine armağan eden Atatürk'e minnetlerini sundu. Büyük sevinç yaşayan çocuklar bayramın tadını çıkardı. Hatay protokolü de bu anlamlı günde çocukların yanında yer aldı. Türk bayraklarının her yeri sardığı, milli marşların yankılandığı çadır kentte çocuklar ve aileleri çifte bayram yaşadı. Çadır kentte sessizliğin yerini cıvıl cıvıl çocuk sesleri alırken, Defne'yi neşe ve gurur sardı. - KOCAELİ