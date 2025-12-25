Hatay'da Bulunan Dünyanın İlk Mağara Kilisesi Olan St. Pierre'de Noel Ayini Yapıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen St. Pierre Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. 6 Şubat depremlerinde kiliseleri yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, geleneksel ayini bu tarihi mekanda gerçekleştirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan ayinde dualar edilip ilahiler söylendi, barış ve yeni yıl dilekleri paylaşıldı. Ayin sonrası yılbaşı pastası kesildi.

"Bir Müslüman olarak Antakya'nın kardeşlik ve medeniyet kültürüyle büyüdüm"

Müslüman bir yurttaş olan Cafer Yaylacı, şehrin simge mekanlarından biri olan St. Pierre Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılarak Hristiyan dostlarını yalnız bırakmadı. Deprem öncesinde Saray Caddesi'nde bulunan ve felakette yıkılan Ortodoks Kilisesi'ndeki etkinliklere de sık sık katıldığını belirten Yaylacı, Antakya'nın bir "hoşgörü şehri" olduğunun altını çizdi. ?İlk kez St. Pierre Kilisesi'nde bir ayine katıldığını ifade eden Yaylacı, katılım amacını şu sözlerle özetledi:

"Bir Müslüman olarak Antakya'nın kardeşlik ve medeniyet kültürüyle büyüdüm. İçeride ayinde olan birçok Hristiyan arkadaşım var. Hem onların manevi ortamına destek olmak hem de deprem sonrası büyük yıkım yaşayan şehrimizin ortak ruhuna sahip çıkmak için buraya geldim. Antakya çok köklü bir tarihe sahip. Müslümanlar olarak St. Pierre Kilisesi'nin dünya mirasındaki önemini çok iyi biliyoruz ve kavrıyoruz."