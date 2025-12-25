Haberler

Hatay'da Bulunan Dünyanın İlk Mağara Kilisesi Olan St. Pierre'de Noel Ayini Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ve dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliğini taşıyan St. Pierre Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ayinde Hristiyanlar dua edip ilahiler söyledi. Ayine katılan Cafer Yaylacı, “Bir Müslüman olarak Antakya’nın kardeşlik ve medeniyet kültürüyle büyüdüm. İçeride ayine katılan birçok Hristiyan arkadaşım var. Hem onların manevi atmosferine destek olmak hem de deprem sonrası büyük yıkım yaşayan şehrimizin ortak ruhuna sahip çıkmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliğini taşıyan St. Pierre Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ayinde Hristiyanlar dua edip ilahiler söyledi. Ayine katılan Cafer Yaylacı, "Bir Müslüman olarak Antakya'nın kardeşlik ve medeniyet kültürüyle büyüdüm. İçeride ayine katılan birçok Hristiyan arkadaşım var. Hem onların manevi atmosferine destek olmak hem de deprem sonrası büyük yıkım yaşayan şehrimizin ortak ruhuna sahip çıkmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk mağara kilisesi

Hristiyanlar için önemli bir anlamı olan Saint Pierre Kilisesi, Antakya'da Habib-i Neccar Dağı'nın yakınlarında yer alıyor. Doğal bir mağara olan alan yapılan eklemelerle kiliseye dönüştürüldü. Hristiyanlar tarafından, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri Aziz (Petrus) Pierre'nin ilk vaaz verdiği ve "Elçilerin İşleri" kitabında belirtildiğine göre, cemaatin ilk kez bu kilisede "Hristiyan" adını aldığı söyleniyor ve inanılıyor. İlklerin yaşandığı kilise bu sebeplerden dolayı da Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak biliniyor. İlk kilisenin tam tarihi belli değil, fakat yapılan arkeolojik çalışmalardan elde edilen bilgiyle kilisenin, yaklaşık milattan sonra 38-40 civarından beri var olduğu biliniyor. Kilisede dağa açılan bir tüneli ise zamanında burada toplanan Hristiyanların, baskınlar sırasında kaçmak amacıyla yaptığı düşünülüyor. Kayalardan sızarak yalakta toplanan su ise vaftiz törenlerinde kullanılıyor. Tarihi köklere dayanan kilise, şimdilerde bir müze haline geldi. Valiliğin izni ve Müze Müdürlüğü'nün denetiminde hala ayinlere devam ediliyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme