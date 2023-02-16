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Hatay'da bulaşıcı hastalık ihtimaline karşı sıkı önlem

Yerel Haberler

Hatay'da bulaşıcı hastalık ihtimaline karşı sıkı önlem

Hatay'da çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde bulaşıcı hastalık ihtimaline karşı Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda sıkı önlemler alıyor.

Hatay'da çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde bulaşıcı hastalık ihtimaline karşı Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda sıkı önlemler alıyor. Ekipler; tuvalet temizliği, dezenfeksiyon işlemleri, haşerelere karşı temizlik ve kireçleme işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Hatay'da deprem sonrası oluşabilecek bulaşıcı hastalıklara karşı, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürütülüyor. Çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde, belediye ekiplerince bulaşıcı hastalık ihtimaline karşı dezenfeksiyon işlemleri, tuvalet temizliği, kemirgenlere karşı önlem çalışmaları, bit, pire, haşere ilaçlamaları, çöp toplama ve genel çevre temizliği devamlı şekilde sürdürülüyor. Ekipler, çöp toplama alanlarında ve riskli buldukları alanlarda kireçleme işlemleri gerçekleştiriyor.

"Vatandaşlarımızın, bakteri ve salgın hastalıklara karşı korunmasını sağlamak için buradayız"

Çalışmalara katılan Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Çevre Mühendisi Serkan Aksöz, "Diğer belediyelerden gelen ekiplerin koordinasyonu, araçların sahaya gönderimi ve yapılan işlerin takibini Gölcük Belediyesi yapmaktadır. Şu anda yaklaşık 16 araç ve 48 personel sürekli artarak devam etmektedir. Yaptığımız çalışmalar, çadır kentlerde dezenfeksiyon işleri, çadır kentlerin yanına kurulan tuvaletler, musluklar ve özellikle temasın çok olduğu yerlerde yüzey dezenfektanları yapmaktayız. Vatandaşlarımızın, bakteri ve salgın hastalıklara karşı korunmasını sağlamak için buradayız" dedi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağlık Bakanlığı Tragger Gölcük Hatay Yerel Haberler

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