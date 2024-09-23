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Hatay'da Bekçiler Yavru Köpeklere Süt Vererek Yürekleri Isıttı

Hatay'da Bekçiler Yavru Köpeklere Süt Vererek Yürekleri Isıttı
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İskenderun'da devriye gezen bekçiler, anneleri olmayan 9 yavru köpeği fark ederek onlara süt verip karınlarını doyurdular. Yürek ısıtan bu anlar kameralarca kaydedildi.

Hatay'da 9 yavru köpeğin karnını sütle doyuran bekçiler, davranışlarıyla yürekleri ısıttı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürürlüğü'nde görevli bekçiler devriye esnasında ziraat park içerisinde ağaç altında bekleyen 9 yavru köpeği fark etti. Çevrede annelerinin olmadığını fark eden bekçiler, köpeklerin aç olabileceklerini düşünerek bir kaba süt koydular ve yavru köpeklerin karınlarını doyurdular. Köpeklerin süt içtikleri anlar ise kameraya yansıdı. Yürek ısıtan görüntüler yüzleri gülümsetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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