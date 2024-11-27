Hatay'da Bakkal Yangını: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
İskenderun ilçesinde bir bakkalda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu iş yerinde ciddi hasar meydana geldi. Yangının nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.
Hatay'da alevlere teslim olarak yanan bakkal kullanılmaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde bulunan bakkalda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından dolayı iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi. - HATAY