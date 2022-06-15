Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi. Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi. Sağanak yağışların etkili olduğu Hatay'da akşam saatlerinde yağmur bulutlarının arasından çıkan dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Habib-i Neccar Dağı üzerinden yükselen dolunayın Antakya şehir merkezinde yer alan Atatürk büstü ile aynı kareye girdiği anlar izleyenleri hayran bıraktı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Toros Dağları Antakya Hatay Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.