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Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası

Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.

Sağanak yağışların etkili olduğu Hatay'da akşam saatlerinde yağmur bulutlarının arasından çıkan dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Habib-i Neccar Dağı üzerinden yükselen dolunayın Antakya şehir merkezinde yer alan Atatürk büstü ile aynı kareye girdiği anlar izleyenleri hayran bıraktı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Toros Dağları Antakya Hatay Yerel Haberler

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