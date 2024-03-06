Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Arılar Erken Polen Toplamaya Başladı

Güncelleme:

Hatay'da kış mevsiminin geride kalmasıyla birlikte açan çiçeklerde polen toplama mesaisine erken başlayan arılar, depremzede arıcıya umut verdi.

Hatay'da kış mevsiminin geride kalmasıyla birlikte açan çiçeklerde polen toplama mesaisine erken başlayan arılar, depremzede arıcıya umut verdi.

Hatay'da kış mevsimi bol yağışlı ve bereketli geçmişti. Hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulmasıyla birlikte Şubat sonu itibariyle çiçekler açmaya başlamıştı. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 350 kovanıyla arıcılık yapan İsmail Akyüz'ün üretim tesisinde de yoğun mesai başladı. Baharın erken gelmesiyle çiçeklerle kaplanan arazide yoğun mesaiye başlayan arılar, depremzede arıcıya umut verdi.

Arıların çiçekteki polen gıdasına erken ulaşmaya başlamasıyla birlikte koloni sayılarının hızla gelişeceğine dikkat çeken Akyüz, "Bu yıl bol yağmurlu çok soğuk olmayan bir kış mevsimi yaşadık. Bahar çiçekleri bu sene erken açtı. Bahar çiçeklerinin erken açmasıyla beraber arıların ve yavruların ihtiyacı olan polene ulaşması daha erken bir vakitte oldu. Bol yağmurların yağması bizim için avantaj oldu. Arılar erken çalışmaya başladılar. Yavru faaliyetine erken girdiler, polenin gelişiyle beraber. Çiçeklerdeki esas gıda kaynağımız polen. Arılarda gıdaya erken ulaşınca erkenden yavru faaliyetine geçip, arı üretimine erken başlatıyorlar. Yazın gerçekleşecek olan bal sağımına daha fazla arıyla girdiğimiz zaman daha fazla verim elde etmiş olmayı ümit ediyoruz. Bunun için mutluyuz. Bu yıl bütün arkadaşlarımıza bereketli bir yıl olur inşallah" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hatay Hayvanlar Deprem Tarım Çevre Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE! 6 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İTÜ SON DAKİKA: İTÜ'de yangın mı var? İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde son durum ne? İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıktı! İTÜ'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? İTÜ'de son durum nedir? Yaralı var mı? Alanya okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba Alanya'da okullar tatil edildi mi? Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kaç yaşında, nereli? VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 6 Mart vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri! TV YAYIN AKIŞI 6 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 6 Mart vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri! Merkez Bankası sıkılaştırma kararı nedir? Parasal sıkılaştırma ne demek? Ekonomide parasal sıkılaştırma döneminde ne yapılır? 6 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Resmi Gazete bugün (6 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 6 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Limit kaldırıldı mı? Lise müfredatından Limit kalktı mı 2024 MEB? Türev kaldırıldı mı? Lise müfredatından Türev kalktı mı 2024 MEB? İntegral kaldırıldı mı? Lise müfredatından integral kalktı mı 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title