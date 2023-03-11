Hatay'da arazi yetersizliği camiyi Karadeniz usulü büyüttü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'ın Defne ilçesinde, arazi yetersizliği nedeniyle sonradan büyütülen caminin altından yol geçmesi ilgi çekiyor. İbadete kapalı olan caminin depremde minaresi ise yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en çok Hatay'da etkili oldu. Deprem kent merkezi kadar ilçe ve köylerde de etkili oldu. Defne ilçesine bağlı Özengili Mahallesi'ndeki müstakil evlerde de küçük çatlaklar eklentilerde yıkılmalar meydana geldi. Can kaybının yaşanmadı mahalledeki Özengili Köyü Cami'nin minaresi yıkıldı. Cami güvenlik amaçlı ibadete kapatılırken, altından geçen yol ise dikkat çekti. Karadeniz mimarisini andıran caminin mimarisinin arazi yetersizliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Köy nüfusunun kalabalıklaşmasının ardından caminin de büyütülmesine karar verildi. Fakat bölgedeki arazi sıkıntısı nedeniyle

"Buda Antakya mimarisi"

Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Züleyha Dönmez, Gürültüyle uyandık, köyün toplanma alanına geldik. Daha sonra eşim ve oğlum mahsur kalan yakınlarımı kurtarmaya gitti. Köyde ilk depremde yıkıntılar oldu. İkinci depremle evler büyük zarar gördü, caminin minaresi yıkıldı. Eski Antakyalılar bilir merkezde de Kantara Camisi var. Sanırım ondanda esinlenilmiş. Arazi sıkıntısı vardı. Caminin yanındaki arsayı birisi bağışladı. Köy büyüyüp cami yetersiz küçük kalınca o tarafa camiyi büyütmek zorunda kaldık. Buda Antakya usulü cami oldu. Kantara Camisinin altından da bu şekilde yol geçiyor. İhtiyaçtan dolayı cami büyüyünce böyle oldu" dedi. - ANTALYA