Hatay'da Antika Merakıyla Geçimini Sağlayan Bir Kişi

Hatay'ın Antakya ilçesinde antika merakı olan bir kişi, eskicilik yaparak yakın tarihte Hatay için değerli eşyaları bulup satarak geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerinde en çok zararı Hatay şehri gördü. Deprem nedeniyle, Hatay şehrinde birçok ev ve iş yerinde yıkım meydana gelmişti. Bu yıkımın ardından Antakya esnafı ayağa kalkarak hayatta kalmaya çalışıyor. Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eskicilik yapan Serkan Sincan, depremde öncesinde de bu işi yapıyordu. Yakın zaman tarihinde antika olan eşyalar satın alan Sincan, aileden miras kalma veya hobi olarak bu işi yapmıyor. Antakya'nın kadim bir şehrin olduğunu ifade eden Sincan, "Topladığımız ve sattığımız ürünler depremin izlerini taşır. Eşyaların kalitesi ve büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor" dedi. Depremin izlerini taşıyan antika eşyalarıyla hayatta var olmaya devam ettiğini belirtene Sincan, "Aileden kalma veya bir hobi olarak bu işi yapmıyorum. Bu işi turistik amaçlı yapıyorum. Antakya kadim bir şehirdir. Eşyalarımızın bir kısmı deprem de yıkılırken geri kalanlarla devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bizim eşyalar daha çok yakın tarihten oluyor"

Kendini antikacı olarak tarif etmeyen Sincan, "Antika dediğiniz şey, 100 yıl üstünde olur. Bizim eşyalar daha çok yakın tarihten oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY